Son dakika haberi: Rusya'da paraşüt sporcularını taşıyan uçağın kaza yapması sonucu 4 kişi öldü
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Son dakika haberi: Rusya'da paraşüt sporcularını taşıyan uçağın kaza yapması sonucu 4 kişi öldü

Son dakika haberi: Rusya'da paraşüt sporcularını taşıyan uçağın kaza yapması sonucu 4 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Kemerovo'da bir uçağın sert iniş yapması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Kemerovo'da bir uçağın sert iniş yapması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Kemerovo bölgesinde (Kuzbass) paraşüt sporcularını taşıyan "L-410" tipi hafif motorlu uçak havalandığı esnada motorlarından biri arıza verdi.

Mürettebatın "Tanay" havaalanına döndürdüğü uçak, sert iniş yapması sonucunda sol kanadı üzerine düşerek kaza yaptı.

Kemerovo Valiliğinden yapılan açıklamada, 19 kişinin bulunduğu uçakta, kaza neticesinde 2 pilot dahil 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 4'ünün durumu ağır olmak üzere toplam 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Uçağın Rusya'daki Ordu ile Hava ve Deniz Kuvvetlerine Gönüllü Yardım Topluluğu'na (DOSAAF) ait olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

DOSAAF daha önce, kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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