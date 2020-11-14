Son dakika haberi | Rusya'da mobilya fabrikasında büyük yangın
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Son dakika haberi | Rusya'da mobilya fabrikasında büyük yangın

14.11.2020 08:19 | Son Güncelleme: 14.11.2020 08:23
Son dakika haberi | Rusya'da mobilya fabrikasında büyük yangın

Son dakika gelişmesine göre Rusya'da mobilya üretimi yapılan bir fabrikada gece saatlerinde yangın çıktı.

Rusya'da mobilya üretimi yapılan bir fabrikada gece saatlerinde yangın çıktı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı, fabrikanın iki katının kullanılmaz hale geldiği bildirildi.

Yangın, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki bir mobilya fabrikasında çıktı. Henüz çıkış nedeni tespit edilemeyen yangın, fabrikanın 3 ve 4'üncü katlarında hızla yayıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), yangına 100'den fazla itfaiye görevlisinin, 30'dan fazla da itfaiye aracının müdahale ettiğini duyurdu. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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