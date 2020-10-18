Son dakika haberi | Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 399 bini aştı

Son dakika haberi: Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 1 milyon 399 bin 334'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 24 bin 187'ye yükseldi.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 1 milyon 399 bin 334'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 24 bin 187'ye yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 bin 99 kişide virüsün görülmesiyle Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 399 bin 334'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte sağlığına kavuşan sayısı 5 bin 377 artarak 1 milyon 70 bin 576, ölen sayısı ise 185 artışla 24 bin 187 oldu.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı 3 gün art arda yüzde 1,1 olurken, yeni vakaların yüzde 26,5'inde semptom görülmedi.

Moskova'da ölü sayısı 6 bine yaklaştı

Diğer yandan Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 4 bin 610 artarak 362 bin 253'e, virüs kaynaklı ölenlerin sayısı ise 52 artışla 5 bin 958'e yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 544 bin Kovid-19 testinin yapıldığını ve böylece toplam test sayısının 53 milyon 800 bini geçtiğini duyurdu.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, 16 Ekim'de 15 bin 150 vakanın görülmesiyle rekor yaşanmıştı.

Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu