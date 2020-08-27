Son dakika haberi | Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 975 bini geçti
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Son dakika haberi | Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 975 bini geçti

Son dakika gündem haberi... Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 975 bin 576'ya, ölü sayısı 16 bin 804'e çıktı.

Son dakika haberi | Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 975 bini geçti
27.08.2020 10:49 | Son Güncelleme: 27.08.2020 10:49

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 975 bin 576'ya, ölü sayısı 16 bin 804'e çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 711 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 975 bin 576'ya yükseldi.

Ülkede son bir günde virüs kaynaklı ölü sayısı 121 artarak 16 bin 804'e, virüsü kaptıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 411 artarak 792 bin 561'e ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5'te kaldı. Yeni vakaların yüzde 23,6'sında semptom görülmedi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 637 artarak 259 bin 707'ye, ölü sayısı 12 artarak 4 bin 776'ya çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 295 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 35 milyon 400 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilirken kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart'ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, bu ay içerisinde Türkiye, Birleşik Krallık, Tanzanya ve İsviçre'ye uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.

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Kaynak: AA

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