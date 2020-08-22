Son dakika haberi: Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 951 bini geçti Son dakika haberlerine göre Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 951 bin 897'ye, ölü sayısı 16 bin 310'a yükseldi.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 951 bin 897'ye, ölü sayısı 16 bin 310'a yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 921 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 951 bin 897'ye çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 121 artarak 16 bin 310'a, iyileşen sayısı 6 bin 147 artarak 767 bin 477'ye ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5'te kaldı. Yeni vakaların yüzde 25'inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 687 artarak 256 bin 513'e, ölü sayısı 10 artarak 4 bin 720'ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 316 bin test yapıldığı ve bugüne kadarki test sayısının 34 milyon 100 bini geçtiği ifade edildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart'ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, bu ay içerisinde Türkiye, Birleşik Krallık, Tanzanya ve İsviçre'ye uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.

Kaynak: AA