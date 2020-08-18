Son dakika haberi! Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 932 bini geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 932 bini geçti

Gelen son dakika haberlerine göre Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 932 bin 493'e, ölü sayısı 15 bin 872'ye yükseldi.

Son dakika haberi! Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 932 bini geçti
18.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:03

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 932 bin 493'e, ölü sayısı 15 bin 872'ye yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 748 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 932 bin 493'e ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 132 artarak 15 bin 872'ye, iyileşen sayısı 6 bin 527 artarak 742 bin 628'e çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5'te kaldı. Yeni vakaların yüzde 29'unda semptom görülmedi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 693 artarak 253 bin 757'ye, ölü sayısı 11 artarak 4 bin 677'ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 184 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 32 milyon 900 bini geçtiği kaydedildi.

Enerji Bakanı Novak'a virüs bulaştı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Rusya Enerji Bakanlığı Basın Sözcüsü Olga Golant, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Novak'ın herhangi bir Kovid-19 semptomu göstermediğini belirterek, "Novak görevlerini uzaktan çalışma yöntemiyle yerine getirmeye devam edecek. Hatta yarın yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısına da video konferans yoluyla katılacak." dedi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart'ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, bu ay içerisinde Türkiye, Birleşik Krallık, Tanzanya ve İsviçre'ye uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı Spor
Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi Güncel
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik Güncel
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Şemsiyesiz dışarı adım atmayın! Meteoroloji'den 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Güncel
Şemsiyesiz dışarı adım atmayın! Meteoroloji'den 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Kuyumcuyu dolandırmak istedi, foyası ortaya çıkınca nasıl kaçacağını şaşırdı 3. Sayfa
Kuyumcuyu dolandırmak istedi, foyası ortaya çıkınca nasıl kaçacağını şaşırdı
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti 3. Sayfa
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Galerilerin satılık ve kiralık araçları yol ve kaldırım üstüne park etmesi yasaklandı
Galerilerin satılık ve kiralık araçları yol ve kaldırım üstüne park etmesi yasaklandı
Cilt kanseri olduğu için güneşe çıkamayan 8 yaşındaki Salih'in tedavisi başladı
Cilt kanseri olduğu için güneşe çıkamayan 8 yaşındaki Salih'in tedavisi başladı
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Karantinada olması gereken çiğ köfteci satış yaparken yakalandı
Karantinada olması gereken çiğ köfteci satış yaparken yakalandı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan TL için yeni hamle: Bankaların borç alabilme limitleri yarıya düşürüldü
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan TL için yeni hamle: Bankaların borç alabilme limitleri yarıya düşürüldü
Southampton onay verirse, G.Saray Lemina transferini bu hafta açıklayacak
Southampton onay verirse, G.Saray Lemina transferini bu hafta açıklayacak
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Ünlü şarkıcının son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Ünlü şarkıcının son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oluyor
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oluyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Bu kitap ünlülerin elinden düşmüyor! 'Bugüne dek neredeydin sen?' pandemi dönemindeki evlilikleri inceliyor
Bu kitap ünlülerin elinden düşmüyor! "Bugüne dek neredeydin sen?" pandemi dönemindeki evlilikleri inceliyor
Güvenli limana dönüş başladı! Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor
Güvenli limana dönüş başladı! Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor
Beşiktaş, Bernard Mensah transferini açıklarken Galatasaray'a göndermede bulundu
Beşiktaş, Bernard Mensah transferini açıklarken Galatasaray'a göndermede bulundu
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Ozan Güven Yeşim Salkım Sertap Erener Tamer Karadağlı
Spor Ali Koç Metin Oktay Süleyman Seba Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 932 bini geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 11:07:04. #1.15#
title