Son dakika haberi! Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 912 bini geçti
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Son dakika haberi! Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 912 bini geçti

Gelen son dakika haberlerine göre Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 912 bin 823'e, ölü sayısı 15 bin 498'e yükseldi.

Son dakika haberi! Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 912 bini geçti
14.08.2020 11:17 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:44

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 912 bin 823'e, ölü sayısı 15 bin 498'e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 65 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 912 bin 823'e çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 114 artarak 15 bin 498'e, iyileşen sayısı 6 bin 568 artarak 722 bin 964'e ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,6 olarak kaldı. Yeni vakaların yüzde 27,9'unda semptom görülmedi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 688 artarak 250 bin 991'e, ölü sayısı 11 artarak 4 bin 633'e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinin açıklamasında, son 24 saatte 304 bin, bugüne kadar ise 31 milyon 900 bini aşkın test yapıldığı kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart'ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, 1 Ağustos itibarıyla Türkiye, Birleşik Krallık ve Tanzanya'ya uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.

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Kaynak: AA

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