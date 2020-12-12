Son dakika haberi: Rusya'da kız öğrencilerin kavgası kamerada
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Son dakika haberi: Rusya'da kız öğrencilerin kavgası kamerada

12.12.2020 19:22 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:26
Son dakika haberi: Rusya'da kız öğrencilerin kavgası kamerada

Bir son dakika haberine göre Rusya'da iki kız öğrenci, başka bir kız öğrenciyi darp etti.

Rusya'da iki kız öğrenci, başka bir kız öğrenciyi darp etti. O anlar saniye saniye amatör kameralara yansırken; Rusya İçişleri Bakanlığı'nın kavgaya ilişkin soruşturma başlattığı duyuruldu.

Olay, Rusya'nın Primorskiy bölgesindeki Zavodskoy kasabasında meydana geldi. Yaşları 13 olduğu belirtilen iki kız öğrenci, başka bir kız öğrenciyi darp etti. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, kız öğrencilerden birinin diğer öğrencinin bacağına vurarak yere düşürdüğü, daha sonra yere düşen öğrencinin üzerine çıkarak yumrukladığı görüldü. Bu sırada onlarca öğrencinin de çevrede kavgayı izlediği ve güldüğü görüldü. Rusya İçişleri Bakanlığı, kavgaya karışan çocukların ailelerine ulaşıldığını ve kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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