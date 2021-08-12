Son dakika haberi | Rusya'da hipersonik sistemler geliştiren şirketin genel müdürü "vatana ihanet" suçlamasıyla gözaltına alındı
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Son dakika haberi | Rusya'da hipersonik sistemler geliştiren şirketin genel müdürü "vatana ihanet" suçlamasıyla gözaltına alındı

Son dakika haberi | Rusya'da hipersonik sistemler geliştiren şirketin genel müdürü 'vatana ihanet' suçlamasıyla gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Rusya'da hipersonik sistemler üzerine araştırmalar yapan bir şirketin genel müdürü "vatana ihanet" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Rusya'da hipersonik sistemler üzerine araştırmalar yapan bir şirketin genel müdürü "vatana ihanet" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Rus haber ajansı TASS'ın güvenlik birimleri kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Hipersonik Sistemler Bilimsel Araştırma Kuruluşu (NİPGS) adlı şirketin Genel Müdürü Aleksandr Kuranov'u gözaltına aldı.

Şirkette aynı zamanda baş tasarımcı görevini de yürüten Kuranov, "vatana ihanetle" suçlandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son olarak 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkesinin çok sayıda hipersonik yüksek hassasiyetli silah sistemleri geliştirdiğini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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Son dakika haberi | Rusya'da hipersonik sistemler geliştiren şirketin genel müdürü "vatana ihanet" suçlamasıyla gözaltına alındı - Haberler
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