Son dakika haberi... Rusya'da fabrikada buhar kazanı patladı: 1 ölü
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Son dakika haberi... Rusya'da fabrikada buhar kazanı patladı: 1 ölü

Son dakika haberi... Rusya'da fabrikada buhar kazanı patladı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Rusya'da bir kimya fabrikasının buhar kazanının patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybederken, 2 işçi de yaralandı.

Rusya'da bir kimya fabrikasının buhar kazanının patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybederken, 2 işçi de yaralandı.

Rusya'nın Orenburg bölgesinde yer alan Soroçinsk kentinde bir kimya fabrikasının buhar kazanında patlama meydana geldi. Patlamada 59 yaşındaki vardiya amiri hayatını kaybederken, 2 işçi de yaralandı. Yaralıların vücudunda ağır yanıklar olduğu belirtilerek, tedavilerine hastanede devam edildiği ifade edildi. Patlamanın etkisiyle içerisi savaş alanına dönerken, diğer makineler ve fabrikalarda da yangın çıktı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekipler yangına müdahale ederken, çok sayıda işçi kendi imkanları ile fabrikadan çıkmayı başardı. Yoğun çabaların ardından söndürülebilen yangından yaklaşık 10 işçinin de hafif yaralanmalar ile kurtulduğu öğrenildi. Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan Rusya Soruşturma Komitesi olaya ilişkin soruşturma başlattı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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