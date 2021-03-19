- Rusya'da doğalgaz patlaması: 2 ölü, 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

- Rusya'da doğalgaz patlaması: 2 ölü, 3 yaralı

19.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:02

- Rusya'da doğalgaz patlaması: 2 ölü, 3 yaralı Rusya'nın Khimki şehrinde bulunan bir apartman dairesinde meydana gelen doğalgaz patlamasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

- Rusya'da doğalgaz patlaması: 2 ölü, 3 yaralı

MOSKOVA - Rusya'nın Khimki şehrinde bulunan bir apartman dairesinde meydana gelen doğalgaz patlamasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Khimki şehrinde 9 katlı bir binanın 8. katında bulunan bir dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın etkisiyle 8. ve 9. katlardaki dairelerin duvarları yıkıldı. Patlama sonrası binadan alevler yükselirken, alevler 2 katı da sardı. Bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri gönderildi. Bina sakinlerinin bazıları kendi imkanlarıyla, bazıları ise kurtarma ekiplerinin yardımıyla dışarı çıkabildi. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalar da büyük hasar görürken, Rus itfaiyesi alevleri söndürebilmek için yoğun çaba sarf harcadı. Kurtarma ekipleri ise yangının bulunduğu katlara girerek molozların altında kalanları kurtarmaya çalıştı.

Molozlar altından 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Dairelerde 1'i çocuk toplam 3 kişi yaralı olarak çıkarılırken, sağlık durumlarının kritik olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Yaralılar çıkarıldıktan sonra molozların altında 1'i bebek olmak üzere 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin yangına zamanında müdahale ettiği, ancak patlamadan sonra yangının büyümesi ile moloz altında kalan kişilerin kurtarılmasının güçleştiği belirtildi. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

- Rusya'da doğalgaz patlaması: 2 ölü, 3 yaralı
- Rusya'da doğalgaz patlaması: 2 ölü, 3 yaralı
- Rusya'da doğalgaz patlaması: 2 ölü, 3 yaralı
- Rusya'da doğalgaz patlaması: 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Caner Erkin Metin Oktay Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Rusya'da doğalgaz patlaması: 2 ölü, 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 13:09:50. #1.15#
title