Son dakika haberi | Rusya'da çığ düşme anı kamerada
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Son dakika haberi | Rusya'da çığ düşme anı kamerada

16.02.2021 18:39 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:43
Son dakika haberi | Rusya'da çığ düşme anı kamerada

Son dakika haber: Rusya'da Elbruz Dağı'nda çığ düştü.

Rusya'da Elbruz Dağı'nda çığ düştü. Çığ düşme anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti'ndeki Elbruz Dağı'nda çığ düştü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, tüm kayak bölgelerinin geçici olarak güvenlik gerekçesiyle kapatıldığını duyurdu. Çığın düşme anları saniye saniye turist kamerasına yansırken; can kaybı ya da yaralanma olmadığı duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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