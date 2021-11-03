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Son Dakika | Rusya'da askeri kargo uçağı düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Rusya'da 8 kişiyi taşıyan askeri kargo uçağı düştü, 8 kişiden haber alınamıyor.

Rusya'da 8 kişiyi taşıyan askeri kargo uçağı düştü, 8 kişiden haber alınamıyor.

Rusya'da bugün 8 kişiyi taşıyan An- 12 tipi askeri uçak Yakutsy'dan Irkutsk'a gittiği esnada radardan kayboldu. Acil Durumlar Bakanlığı yaptığı açıklamada, uçağın 8 kişiyi taşıdığını doğruladı. Radardan çıkan uçağın Irkutsky yakınlarında düştüğünü ve alev aldığını bildiren Bakanlık açıklamasında, 8 kişiden haber alınamadığı kaydedildi.

(İHA)

Son Dakika | Rusya'da askeri kargo uçağı düştü

Son Dakika | Rusya'da askeri kargo uçağı düştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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