Son dakika haberi! Rusya'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 7 ölü, 3 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi! Rusya'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 7 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberi! Rusya'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 7 ölü, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Rusya'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Rusya'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Rusya'nın Kalmukya bölgesinde yaşanan kazada, 2 araç kafa kafaya çarpıştı. İçişleri Bakanlığı Bölge Müdürlüğünün basın servisinden yapılan açıklamaya göre kazada, içlerinde 1 çocuğun da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili detayları da paylaşan basın servisi, "Bugün, Astrakhan-Stavropol karayolunun 272. kilometresinde ölümcül bir kaza yaşandı. Yaralanan 3 kişi, hastaneye sevk edildi" ifadelerine yer verdi.

Trafik polisi ve diğer birimlerin kazayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü de belirtildi. - MOSKOVA

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