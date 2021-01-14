Son dakika haberi | Rusya Başbakanı Mişustin, ülke ekonomisindeki öncelikleri açıkladı Açıklaması

Son dakika haberlerine göre Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, bu yılın sonuna kadar pozitif ve sürdürülebilir büyümeye ulaşmayı planladıklarını belirterek, "Hala yapacak çok işimiz var. Ancak ekonominin ve vatandaşların gelirlerinin tekrar toparlanmasına özel önem verilecek.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, bu yılın sonuna kadar pozitif ve sürdürülebilir büyümeye ulaşmayı planladıklarını belirterek, "Hala yapacak çok işimiz var. Ancak ekonominin ve vatandaşların gelirlerinin tekrar toparlanmasına özel önem verilecek." dedi.

Mişustin, video konferans yöntemiyle katıldığı Gaydar Forumu'nda yaptığı konuşmada, ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyonun geçen yıl hedeflenenden daha yüksek gerçekleştiğine işaret eden Mişustin, "Bu yılın sonuna kadar önceki sınırlarına geri dönmesini bekliyoruz. Mevcut durumu sadece bir sapma, sürdürülebilir ekonomik büyüme yörüngesinden ayrılmak değildir." dedi.

Rus ekonomisine ilişkin 2021'deki makroekonomik önceliklere değinen Mişustin, "Bütçe ve borç istikrarının sağlanması, piyasadan makul seviyede borçlanma ve enflasyonun düşük tutulması makroekonomik alanda ön planda olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde yaşanan daralmanın ardından ekonominin kademeli bir şekilde toparlanmaya başladığına işaret eden Mişustin, "Bu yılın sonuna kadar pozitif ve sürdürülebilir büyümeye ulaşmayı planlıyoruz. Hala yapacak çok işimiz var. Ancak ekonominin ve vatandaşların gelirlerinin tekrar toparlanmasına özel önem verilecek." şeklinde konuştu.

Rusya Merkez Bankası, ülke ekonomisinin 2020'de yüzde 4 civarında küçüldüğü tahmininde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay