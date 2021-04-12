Rusya-Türkiye arasındaki uçuşlara kısıtlama getirildi
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Rusya-Türkiye arasındaki uçuşlara kısıtlama getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Rusya-Türkiye arasındaki uçuşlara kısıtlama getirildi

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova, Türkiye'de artan korona virüs vakaları nedeniyle 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Türkiye'ye olan uçuşlara kısıtlama getirildiğini duyurdu.

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Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova, Türkiye'de artan korona virüs vakaları nedeniyle 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Türkiye'ye olan uçuşlara kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova, Moskova'da gerçekleşen Korona Virüsle Mücadele Merkezi toplantısında Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlara karşılıklı olarak kısıtlama getirildiğini duyurdu. Golikova, Moskova-İstanbul ve İstanbul-Moskova olmak üzere haftada 2 kez tarifeli sefer düzenleneceğini belirterek, "Tur operatörlerine, aynı dönem içinde Rusya Federasyonu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne tur ürünlerinin satışına ara vermeleri önerildi" ifadelerini kullandı.

Temel amaçlarının insan sağlığını korumak olduğunu söyleyen Golikova, "Temel görevimizin yeni tip korona virüs enfeksiyonuna karşı Rusya vatandaşlarının sağlığını ve insidans ile ilgili istikrarlı durumu korumak olduğunu belirtmek isterim. Operasyon merkezi, hava trafiğinin açık olduğu ülkelerdeki enfeksiyonun yayılmasını sürekli olarak izliyor" dedi.

Golikova'nın yaptığı açıklamanın ardından İstanbul ile Moskova arasında haftada 2 gün yapılması beklenen uçuşların tarihleri ise henüz paylaşılmadı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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