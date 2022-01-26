Son dakika haberi: Rusya, askeri tatbikat için Belarus'a Su-35'ler gönderdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Rusya, askeri tatbikat için Belarus'a Su-35'ler gönderdi

Son dakika haberi: Rusya, askeri tatbikat için Belarus'a Su-35'ler gönderdi

Son dakika haberleri... Rusya'nın askeri tatbikatlar için Belarus'a Su-35 savaş uçakları gönderdiği bildirildi.

Rusya'nın askeri tatbikatlar için Belarus'a Su-35 savaş uçakları gönderdiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sayısı belirtilmeyen Su-35'lerin Belarus'ta Rusya ile düzenlenecek "Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikata katılacağı belirtildi.

"Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikat, 10 Şubat'ta başlayacak.

AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri

Belarus, Savaş, Rusya, su, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title