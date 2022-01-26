Son dakika haberi: Rusya, askeri tatbikat için Belarus'a Su-35'ler gönderdi
Son dakika haberleri... Rusya'nın askeri tatbikatlar için Belarus'a Su-35 savaş uçakları gönderdiği bildirildi.
Rusya'nın askeri tatbikatlar için Belarus'a Su-35 savaş uçakları gönderdiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sayısı belirtilmeyen Su-35'lerin Belarus'ta Rusya ile düzenlenecek "Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikata katılacağı belirtildi.
"Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikat, 10 Şubat'ta başlayacak.
AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri