Son dakika haberi! Rusya askeri tatbikat için Belarus'a iki S-400 gönderdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Rusya askeri tatbikat için Belarus'a iki S-400 gönderdi

Son dakika haberi! Rusya askeri tatbikat için Belarus'a iki S-400 gönderdi
AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Rusya'nın, askeri tatbikatlar için Belarus'a iki S-400 hava savunma sistemi gönderdiği bildirildi.

Rusya'nın, askeri tatbikatlar için Belarus'a iki S-400 hava savunma sistemi gönderdiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, S-400'lerin Belarus'ta Rusya ile düzenlenen "Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikata katılacağı belirtildi.

Açıklamada, tatbikat için S-400'lerin yanı sıra "Pantsir-S" hava savunma füze sistemleri ve 12 "Su-35" savaş uçağının Belarus'a gönderileceği kaydedildi.

"Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikat, 10 Şubat'ta başlayacak.

AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri

Tatbikat, Belarus, Rusya, S 400, Güncel, Haber

title