Son dakika haberi! Rusya askeri tatbikat için Belarus'a iki S-400 gönderdi
Bir son dakika haberine göre Rusya'nın, askeri tatbikatlar için Belarus'a iki S-400 hava savunma sistemi gönderdiği bildirildi.
Rusya'nın, askeri tatbikatlar için Belarus'a iki S-400 hava savunma sistemi gönderdiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, S-400'lerin Belarus'ta Rusya ile düzenlenen "Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikata katılacağı belirtildi.
Açıklamada, tatbikat için S-400'lerin yanı sıra "Pantsir-S" hava savunma füze sistemleri ve 12 "Su-35" savaş uçağının Belarus'a gönderileceği kaydedildi.
"Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikat, 10 Şubat'ta başlayacak.