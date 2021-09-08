Son dakika haberi... Rusya Acil Durumlar Bakanı Ziniçev, tatbikat esnasında hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Rusya Acil Durumlar Bakanı Ziniçev, tatbikat esnasında hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Rusya Acil Durumlar Bakanı Ziniçev, tatbikat esnasında hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev'in bir tatbikat esnasında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev'in bir tatbikat esnasında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ziniçev, görev başında iken Norilsk kentinde Arktik bölgesinin acil durumlardan korunmasını amaçlayan kurumlar arasındaki tatbikat esnasında, bir kişinin hayatını kurtarmaya çalışırken yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı.

18 Ağustos 1966'da doğan Ziniçev, Rusya'nın güvenlik kurumlarında çeşitli görevlerde çalıştı.

Yevgeniy Ziniçev, 2018'den beri Acil Durumlar Bakanı olarak görev yapıyordu.

Son dakika haberi... Rusya Acil Durumlar Bakanı Ziniçev, tatbikat esnasında hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Rusya Acil Durumlar Bakanı Ziniçev, tatbikat esnasında hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

Son Dakika: Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında yaşamını yitirdi
Son Dakika: Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında yaşamını yitirdi
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Son dakika haberi... Rusya Acil Durumlar Bakanı Ziniçev, tatbikat esnasında hayatını kaybetti - Haberler
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