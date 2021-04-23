Son dakika haberi! Rusya, ABD ve diğer ülkelerin "dostça olmayan" eylemlerine karşı tedbir kararı aldı
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Son dakika haberi! Rusya, ABD ve diğer ülkelerin "dostça olmayan" eylemlerine karşı tedbir kararı aldı

Son dakika haberi! Rusya, ABD ve diğer ülkelerin 'dostça olmayan' eylemlerine karşı tedbir kararı aldı
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ülkelerin "dostça olmayan" eylemlerine karşı tedbirlerin alınması ile ilgili karar imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ülkelerin "dostça olmayan" eylemlerine karşı tedbirlerin alınması ile ilgili karar imzaladı.

Kremlin Sarayı'nın internet sayfasından yayımlanan karara göre, Rusya'ya karşı "dostça olmayan" eylemlerde bulunan ABD ve diğer yabancı ülkelere yönelik tedbirler açıklandı.

Karar gereği, ülkenin güvenliğini ve çıkarlarını korumak için bu tür ülkelerin diplomatik temsilcilikler, konsolosluklar ve devlet kurumlarının Rusya'da bulunan gerçek kişiler ile çalışma sözleşmesi yapması sınırlandırılacak, gerek duyulduğunda ise yasaklanacak.

Rus hükümeti, dostça olmayan eylemlerde bulunan ülkeler listesini, Rusya'da anlaşma yapabilecek gerçek kişilerin sayısını ve tedbirlerin süresini belirleyecek.

Söz konusu sınırlama, bu tür ülkelerden Rusya'ya gelen diplomatik misyon temsilcileri için geçerli olmayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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