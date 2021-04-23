Son dakika haberi! Rusya, ABD ve diğer ülkelerin "dostça olmayan" eylemlerine karşı tedbir kararı aldı

Gelen son dakika haberlerine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ülkelerin "dostça olmayan" eylemlerine karşı tedbirlerin alınması ile ilgili karar imzaladı.