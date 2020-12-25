Son dakika haberi! Rus yetkililer, muhalif Lyubov Sobol'a kamu davası açtı
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Son dakika haberi! Rus yetkililer, muhalif Lyubov Sobol'a kamu davası açtı

25.12.2020 13:30 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:37
Son dakika haberi! Rus yetkililer, muhalif Lyubov Sobol'a kamu davası açtı

Gelen son dakika haberine göre Kremlin muhalifi Lyubov Sobol'un evine Pazartesi günü Rus polisi tarafından baskın düzenlenerek gözaltına alınmasının ardından Rusya, Sobol'a kamu davası açtı.

Kremlin muhalifi Lyubov Sobol'un evine Pazartesi günü Rus polisi tarafından baskın düzenlenerek gözaltına alınmasının ardından Rusya, Sobol'a kamu davası açtı.

Kremlin muhalifi Alexei Navalny'nin zehirlenmesinin ardından gerginliğin arttığı Rusya'da Kremlin muhalifi Lyubov Sobol'un evine Pazartesi günü Rus polisi tarafından baskın düzenlenmiş, polis ekipleri tarafından düzenlenen baskında muhalif Sobol, sorgulanmak üzere gözaltına alınmıştı. Son baskın olayının ardından Rus yetkililer Sobol'a kamu davası açtı. Navalny'nin yolsuzlukla mücadele örgütünün avukatı Ivan Zhdanov, Sobol'un tehdit ve şiddet kullanarak haneye tecavüz suçlaması ile polis tarafından gözaltına alındığını belirterek, Sobol'un 2 yıla varan hapis cezası ile yargılandığını ifade etti.

Muhalif Navalny'nin destekçileri tarafından yapılan açıklamada, Sobol'un Ağustos ayında Navalny'yi zehirlemek için düzenlenen komploya katıldığı iddia edilen bir Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) üyesinin Moskova'daki evini ziyaret ederek kapısını çalması nedeniyle Rus polis tarafından gözaltına alındığı iddia edildi. Navalny ve destekçileri, önümüzdeki yıl Rusya'da parlamentonun alt meclisi seçimlerine aday olmayı hedefleyen Sobol'un evine bugün Rus polisi tarafından baskın düzenlenerek muhalife ait bilgisayarların ve telefonların aldığını bildirdi. Navalny ise yetkililerin bu tepkisinin orantısız olduğunu ve iddialarının doğru olduğunu onayladığını belirtti. Polis yetkilileri tarafından olay hakkında açıklama yapılmazken, FSB yetkilileri ise yöneltilen iddiaları provokasyon olarak adlandırarak reddetti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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