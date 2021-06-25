Son dakika haberi! Rus turist motosiklet kazasında öldü
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Son dakika haberi! Rus turist motosiklet kazasında öldü

Son dakika haberi! Rus turist motosiklet kazasında öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Motosikleti ile Antalya'dan Gürcistan'a giden Rus turist, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde geçirdiği kazada hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.

Motosikleti ile Antalya'dan Gürcistan'a giden Rus turist, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde geçirdiği kazada hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Sivas karayolu, Şarkışla ilçesi çıkışından 5 kilo metre ileride meydana geldi. Kazada, 07 MC 631 plakalı motosikleti ile Antalya'dan hareket edip Gürcistan'a gitmek isteyen Maksim Plontikov (33) kontrolü kaybederek bariyerlere çarptı. Rus turist olay yerinde hayatını kaybetti. Arkadaşı ise hafif şekilde yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Son dakika haberi! Rus turist motosiklet kazasında öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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