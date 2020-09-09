Son dakika haberi... Rus savaş uçağı, Karadeniz'de ABD keşif uçağını engelledi Son dakika dünya haberi: Rusya'ya ait savaş uçağının, Karadeniz'de ABD'ye ait keşif araştırma uçağını tespit ettiği ve ülke sınırlarına girişini engellediği bildirildi.

Rusya'ya ait savaş uçağının, Karadeniz'de ABD'ye ait keşif araştırma uçağını tespit ettiği ve ülke sınırlarına girişini engellediği bildirildi.

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya'ya ait Su-27 tipi savaş uçağının Karadeniz'de tespit edilen ABD'ye ait US Boeing RC-135 tipi keşif araştırma uçağının ülke sınırlarına girişini engellediği ifade edildi.

Kaynak: DHA