Son dakika haberi... Rus savaş uçağı, Karadeniz'de ABD keşif uçağını engelledi
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Son dakika haberi... Rus savaş uçağı, Karadeniz'de ABD keşif uçağını engelledi

Son dakika dünya haberi: Rusya'ya ait savaş uçağının, Karadeniz'de ABD'ye ait keşif araştırma uçağını tespit ettiği ve ülke sınırlarına girişini engellediği bildirildi.

Son dakika haberi... Rus savaş uçağı, Karadeniz'de ABD keşif uçağını engelledi
09.09.2020 20:47 | Son Güncelleme: 09.09.2020 20:54

Rusya'ya ait savaş uçağının, Karadeniz'de ABD'ye ait keşif araştırma uçağını tespit ettiği ve ülke sınırlarına girişini engellediği bildirildi.

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya'ya ait Su-27 tipi savaş uçağının Karadeniz'de tespit edilen ABD'ye ait US Boeing RC-135 tipi keşif araştırma uçağının ülke sınırlarına girişini engellediği ifade edildi.


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Kaynak: DHA

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