Son dakika haberi: Rus savaş uçağı, İngiliz gözetim uçağını engelledi
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Son dakika haberi: Rus savaş uçağı, İngiliz gözetim uçağını engelledi

Son dakika dünya haberi... Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rus savaş uçağının, İngiltere ait olan ve ülke sınırına yaklaşan gözetim uçağını engellediğini duyurdu.

Son dakika haberi: Rus savaş uçağı, İngiliz gözetim uçağını engelledi
07.09.2020 19:31 | Son Güncelleme: 07.09.2020 19:35

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rus savaş uçağının, İngiltere ait olan ve ülke sınırına yaklaşan gözetim uçağını engellediğini duyurdu.

Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nden (NDCC) yapılan açıklamada, Rusya'ya ait MiG-29 tipi savaş uçağının, İngiltere'ye ait Sentinel R1 tipi gözetim uçağını engellediği bildirildi. İngiliz gözetim uçağının Barents Denizi üzerinde, Rusya sınırına yaklaşırken durdurulduğu ifade edildi.


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Kaynak: DHA

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