Son dakika haberi: Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberleri... Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Türk sahil güvenlik botu refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru yol aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski cepheye gitti, zikzak çizerek kaçtı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski cepheye gitti, zikzak çizerek kaçtı

Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Türk sahil güvenlik botu refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, saat 09.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Nara Burnu'nu döndükten sonra 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi'ni geçen savaş gemisinin ön ve arka kısımlarında çok sayıda can yelekli askerin olduğu göze çarptı.

Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişine, Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti. - ÇANAKKALE

Son dakika haberi: Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi: Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Burak Deniz Canan Ergüder Caner Cindoruk
Spor Gökhan Töre Ersun Yanal Ünal Karaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 11:48:22. #1.14#
title