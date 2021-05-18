Son dakika haber... Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika gündem haberi: Rus donanmasına ait 031 borda numaralı Alexander Otrakovsky isimli savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Rus donanmasına ait 031 borda numaralı Alexander Otrakovsky isimli savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Savaş gemisi, öğleden sonra Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Sahil Güvenlik gemisinin eşlik ettiği geminin Boğaz'dan geçişi yaklaşık 2 saat sürdü. Gemi, Çanakkale Boğazı'na doğru yol aldı.
Geminin geçişi sırasında, Boğaz trafiği de kontrollü şekilde sağlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür