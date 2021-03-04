Son dakika haberi | Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Son dakika haberi | Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

04.03.2021 18:25 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:28
Son dakika haberi | Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika gündem haberine göre RUS Donanması'na ait, 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

RUS Donanması'na ait, 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerlerin, şehri izlemesi dikkat çekti.

Ege Denizi'nden saat 16.15'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçerek, saat 17.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesine sırayla dizilen can yelekli askerlerin şehri izlemesi dikkat çekti.Rus savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.


Son dakika haberi | Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi | Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi | Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi | Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi | Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi | Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN

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