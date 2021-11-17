Son dakika haberi: Rus petrol şirketi Rosneft, Alman rafinerisindeki payını yüzde 91,7'e yükseltti
AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi
Gelen son dakika haberine göre Rus petrol şirketi Rosneft, Shell'in Almanya'daki PCK Schwedt rafinerisindeki payını yüzde 91,67'ye yükselttiğini açıkladı.
Rus petrol şirketi Rosneft, Shell'in Almanya'daki PCK Schwedt rafinerisindeki payını yüzde 91,67'ye yükselttiğini açıkladı.
Rosneft'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, PCK Schwedt'te hisse artırımına yönelik hakkını kullanma kararı aldı.
Buna göre, Rosneft, PCK Schwedt'in yüzde 37,5'lik hissesini daha alarak rafinerideki toplam payını yüzde 91,67'ye çıkardı.
Söz konusu rafineride Rosneft'in yanı sıra İtalyan Eni şirketinin yüzde 8,33'lük payı bulunuyor.
Almanya'nın Brandenburg bölgesinde bulunan PCK Schwedt rafinerisi, yıllık 11,6 milyon ton kapasiteye sahip.
AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri
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