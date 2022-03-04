Son dakika haberi! Rus ordusunun saldırısının ardından yangın çıkan ve Ukrayna'nın elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 25'ini sağlayan Avrupa'nın en büyük nükleer...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Rus ordusunun saldırısının ardından yangın çıkan ve Ukrayna'nın elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 25'ini sağlayan Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde radyasyon seviyesinde artış tespit edildiği bildirildi.
Rus ordusunun saldırısının ardından yangın çıkan ve Ukrayna'nın elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 25'ini sağlayan Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde radyasyon seviyesinde artış tespit edildiği bildirildi. - KİEV
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa