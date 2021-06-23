Son dakika haberi: Rus donanması, Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı-2
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Son dakika haberi: Rus donanması, Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı-2

Son dakika haberi: Rus donanması, Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı-2
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika haberleri... İNGİLTERE SAVUNMA BAKANLIĞI: UYARI ATEŞİ AÇILMADIİngiltere Savunma Bakanlığı Basın Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "HMS Defender'a uyarı atışı yapılmadı.

İNGİLTERE SAVUNMA BAKANLIĞI: UYARI ATEŞİ AÇILMADI

İngiltere Savunma Bakanlığı Basın Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "HMS Defender'a uyarı atışı yapılmadı. Kraliyet Donanması gemisi, uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna karasularından zararsız geçiş yapıyor. Rusların Karadeniz'de bir topçu tatbikatı yaptıklarına ve denizcilik camiasına faaliyetleri hakkında önceden uyarıda bulunduklarına inanıyoruz. HMS Defender'a hiçbir atış yapılmadı ve rotasına bomba atıldığı iddiasını tanımıyoruz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rusya, İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rusya, İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı
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