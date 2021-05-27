Son dakika haberi! Ruhsatsız silah satmak isterken jandarmaya yakalandılar
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Son dakika haberi! Ruhsatsız silah satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Son dakika haberi! Ruhsatsız silah satmak isterken jandarmaya yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Eskişehir'de ruhsatsız silah satmak isteyen 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Eskişehir'de ruhsatsız silah satmak isteyen 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları neticesinde H.U. ve E.D. isimli şahısların ellerinde bulundurdukları ruhsatsız silahları satmak amacıyla müşteri aradıkları tespit edildi. İl dışından gelecekleri bilgisinin alınan şahıslar jandarma ekiplerince takibe alındı. H.U. ve E.D. isimli şüphelilerin içinde bulunduğu araç Yukarısöğütönü mahallesinde Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince durdurularak yakalanmıştır.

Araç ve şüpheli şahısların üzerinde yapılan arama neticesinde; 2 adet 9 milimetre ve 1 adet 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 60 adet fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan H.U. ve E.D. isimli şüpheliler hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan adli tahkikat başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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