Son dakika haberi! Ruhani'den muhafazakarlara seçim eleştirisi
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Son dakika haberi! Ruhani'den muhafazakarlara seçim eleştirisi

Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Ruhani'den muhafazakarlara seçim eleştirisi

Son dakika haber... İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, muhafazakarları eleştirerek 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle "sorunları çoğaltmamalarını" istedi.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, muhafazakarları eleştirerek 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle "sorunları çoğaltmamalarını" istedi.

Başkent Tahran'da düzenlenen Piyasa Düzenleme Kurulu'nun toplantısına katılan Ruhani, burada yaptığı konuşmada seçimlere değindi ve muhafazakar kanadı eleştirdi.

Ülkesinin 3 senedir ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya olduğunu hatırlatan Ruhani, bu süre içinde zorluklar yaşadıklarını belirterek, "Bazıları önceki seçimlerin intikamını almak amacıyla cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sorunları çoğaltmasın. Halk için çok önemli olan 100 ürünün yaklaşık yüzde 97'sini makbul seviyelerdedir. Anormal seviyelerde olan ürünleri de eski haline getirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Ruhani, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı ekonomik yaptırımların başka bir ülkeye uygulaması halinde ekonomisinin çökmeye yüz tutacağını savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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