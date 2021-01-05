Son dakika haberi... Ruanda, Kovid-19 salgını nedeniyle ülke içinde seyahati yasakladı
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Son dakika haberi... Ruanda, Kovid-19 salgını nedeniyle ülke içinde seyahati yasakladı

05.01.2021 17:39 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:42
Son dakika haberi... Ruanda, Kovid-19 salgını nedeniyle ülke içinde seyahati yasakladı

Son dakika haber: Ruanda, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından ötürü toplu taşıma ve özel araçlarla şehirler arası yolculuğu yasakladı.

Ruanda, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından ötürü toplu taşıma ve özel araçlarla şehirler arası yolculuğu yasakladı.

Devlet Bakanı Tharcisse Mpunga, basına yaptığı açıklamada, vaka sayılarındaki artışta önemli etkisinin olduğu tespit edilen şehirler arası yolculuğun yasaklandığını duyurdu.

Mpunga, "Virüsün yayılmasını önlemek için en az 14 gün boyunca ülke içindeki seyahati durdurma kararı almak zorunda kaldık." dedi.

Tüm toplu etkinlik ve toplantıların da yasaklandığını belirten Mpunga, iş yerlerinin saat 18.00'de kapanacağını ifade etti.

Ülkede kaydedilen virüs kaynaklı 105 ölümün yarıya yakını geçen ay görüldü.

12 milyon nüfuslu ülkede şimdiye dek 8 bin 848 Kovid-19 vakası kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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