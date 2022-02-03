Son dakika haberi: RSM Grup'tan iki yatırım

İSTANBUL (AA) - RSM Grup, elektrik malzemeleri ve ambalaj makineleri sektörlerinde iki yatırıma imza attı.

RSM Grup'tan yapılan açıklamaya göre, kablo rakorları ve medikal sektöründe faaliyet gösteren Bimed'in ve termoform ambalaj makine sektöründe faaliyet gösteren Beta-Pak'ın çoğunluk hisseleri RSM Grup'un oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen RSM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, 7 yıl önce Mesan Kilit'i global bir şirkete entegre ederek ülkeye çok ciddi bir döviz girişi sağladıklarını kaydetti.

Mertöz, iki şirkete yatırım yaparak yine ülkeye döviz girişi gayreti içinde olacaklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bimed'in ve Beta-Pak'ın yatırım süreçlerini yaklaşık iki yıldır Pragma ile yürüttük. Buradan kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu iki yılın 1 yıllık kısmı aday firmaları inceleyerek geçti. Daha sonra bu firmaları eleyerek azalttık. Uyumlu olduğumuz firmaları mercek altına alarak 6 firma ile görüşmeye başladık. Bize uyumlu olduğunu düşündüğümüz 2 firmaya eş zamanlı olarak yatırım yapmaya karar verdik. Firmaya yatırım yapmak, bir makine veya gayrimenkul almaya benzemiyor. Çok ciddi bir süreçten geçmeniz gerekiyor. Bu kapsamda 2021 yılı sonundaki genel ekonomik durumdaki olumsuzluklara rağmen yolumuzdan dönmeyerek Bimed'in yüzde 60'ını, Beta-Pak'ın ise yüzde 75'ini satın aldık."

"Bu firmaları büyütmek ve dünya markası yapmak için çalışmalarımız olacak"

650 kişiye istihdam sağlayan Bimed'in biri İstanbul'da, diğeri Romanya'da olmak üzere iki fabrikası olduğunu aktaran Mertöz, şirketin 2021 yılını 45 milyon avro ciro ile kapattığını, 150 çalışanı bulunan Beta-Pak'ın ise 2021'i 13 milyon dolar ciro ile bitirdiğini bildirdi.

Mertöz, "Bimed'in ihracatı toplam satışlarının yüzde 90'ını, Beta-Pak'ın ise yüzde 60'ını oluşturuyor. Firmaları incelerken hissedarlarının vizyonunu, pazardaki konumlarını ve büyüme potansiyelini değerlendirdik. Bundan sonra bu firmaları büyütmek ve dünya markası yapmak için çalışmalarımız olacak. Bimed için İstanbul Hadımköy'de bize ait olan bir arazi üzerinde toplam 30 bin metrekarelik kullanım alanı olan modern bir fabrika yatırımına başladık. Beta-Pak için ise daha büyük bir fabrikaya geçmek üzereyiz. Bu firmaların teknolojisini geliştirmek için yatırımlar yapacağız. RSM Grup olarak ülkemizin büyümesinin üretimden geçtiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bimed Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Yakup Gülnihal de söz konusu ortaklıkla özellikle üretim teknolojileri ve ihracat tarafında ciddi bir büyüme yakalayacaklarına inandıklarını kaydetti.

Beta-Pak Kurucu Ortağı Cengiz Karagülle ise Türkiye'nin makine sektöründe ciddi bir üretim kapasitesi ve bilgi birikimine sahip olduğunu belirterek, mevcut ortaklık ile kısa ve orta vadede özellikle ihracat tarafında katma değeri yüksek projelere imza atacaklarını bildirdi.