Son dakika haberleri... Royal Air Maroc, İstanbul-Kazablanka uçuşlarına yeniden başladı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Fas'ın milli havayolu şirketi Royal Air Maroc, İstanbul-Kazablanka uçuşlarına yeniden başladı.
Fas'ın milli havayolu şirketi Royal Air Maroc, İstanbul-Kazablanka uçuşlarına yeniden başladı.
İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Royal Air Maroc, bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı-Kazablanka Muhammed V Uluslararası Havalimanı uçuşlarına yeniden başlıyor. Nice emniyetli uçuşlara" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Royal Air Maroc