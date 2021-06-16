Son dakika haberleri... Royal Air Maroc, İstanbul-Kazablanka uçuşlarına yeniden başladı
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Son dakika haberleri... Royal Air Maroc, İstanbul-Kazablanka uçuşlarına yeniden başladı

Son dakika haberleri... Royal Air Maroc, İstanbul-Kazablanka uçuşlarına yeniden başladı
Anadolu Ajansı / Royal Air Maroc - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fas'ın milli havayolu şirketi Royal Air Maroc, İstanbul-Kazablanka uçuşlarına yeniden başladı.

Fas'ın milli havayolu şirketi Royal Air Maroc, İstanbul-Kazablanka uçuşlarına yeniden başladı.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Royal Air Maroc, bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı-Kazablanka Muhammed V Uluslararası Havalimanı uçuşlarına yeniden başlıyor. Nice emniyetli uçuşlara" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Royal Air Maroc

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