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Son dakika haberi | Rönesans dünyanın en büyük müteahhitlik şirketi sıralamasında 23'üncülüğe yükseldi

Gelen son dakika haberine göre Rönesans İnşaat, Engineering News Record'un (ENR) 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitleri' 2020 listesinde 2019'a göre 10 basamak birden yükselerek 23'üncü sırada yer aldı.

Son dakika haberi | Rönesans dünyanın en büyük müteahhitlik şirketi sıralamasında 23'üncülüğe yükseldi
21.08.2020 14:58 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:03

Rönesans İnşaat, Engineering News Record'un (ENR) 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitleri' 2020 listesinde 2019'a göre 10 basamak birden yükselerek 23'üncü sırada yer aldı.

Türkiye'nin en büyük şirketlerinden olan Rönesans, yurt dışında gerçekleştirdiği projelerle, kendi sektörünün küresel liginde hızlı yükselişini sürdürdü. Rönesans İnşaat, uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'ın (Engineering News Record) müteahhitlik firmalarının ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri yıllık gelirleri esas alarak yayınladığı 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesinde, 23'üncü sıraya yükseldi. Şirket geçen seneye göre 10 basamak bir yükseliş kaydettiği listede, Avrupa'nın en büyük 9'uncu müteahhitlik şirketi olarak da yerini korudu.

28 ülkedeki faaliyetlerinden 5,4 milyar ciro elde etti

2019 yıl sonu konsolide cirosu 5,4 Milyar dolar olarak gerçekleşen Rönesans, hayata geçirdiği projeler, ülkeye yurtdışından getirdiği döviz ve tüm dünyada sağladığı istihdam ile Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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