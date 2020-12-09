"Bu talihsiz olay için Romanya sporu adına özür dilerim"
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"Bu talihsiz olay için Romanya sporu adına özür dilerim"

09.12.2020 20:45 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:05

Romanya Spor Bakanı Ionut Stroe, PSG - Başakşehir maçında 4. hakem Rumen Constantin Sebastian Coltescu'nın Webo'ya yaptığı ırkçılıkla ilgili olarak, "Bizi temsil etmeyen bu talihsiz olay için Romanya sporu adına özür dilerim" dedi.

Romanya Spor Bakanı Ionut Stroe, PSG - Başakşehir maçında 4. hakem Rumen Constantin Sebastian Coltescu'nın Webo'ya yaptığı ırkçılıkla ilgili olarak, "Bizi temsil etmeyen bu talihsiz olay için Romanya sporu adına özür dilerim" dedi.

Romanya Spor Bakanı Ionut Stroe'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Irkçı, yabancı düşmanı veya ayrımcı olarak yorumlanabilecek her türlü yorumu şiddetle kınıyorum. Bizi temsil etmeyen bu talihsiz olay için Romanya sporu adına özür dilerim. Ayrımcı, ırkçı olabilecek her türkü açıklama ve ifadeyi güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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