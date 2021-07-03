Son dakika haberi... Romanya'da petrol rafinerisinde patlama: 2 yaralı
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Son dakika haberi... Romanya'da petrol rafinerisinde patlama: 2 yaralı

Son dakika haberi... Romanya'da petrol rafinerisinde patlama: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Romanya'nın Karadeniz kıyısında bulunan bir petrol rafinesinde patlama meydana geldi.

Romanya'nın Karadeniz kıyısında bulunan bir petrol rafinesinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

Romanya'nın Karadeniz kıyısında bulunan bir petrol rafinesinde patlama meydana geldi. Olay yerine 8 itfaiye aracı ve 2 ambulans sevk edildi. Patlamanın ardından rafinerinde yangın çıktı. Yakınlardaki sahil beldesi Mamaia'dan kaydedilen görüntülerde ise rafineriden yoğun duman yükseldiği görüldü.

Adı açıklanmayan bir yetkili yaptığı açıklamada, ham petrol rafinerisi Petromidia'da meydana gelen patlamada 2 kişinin yaralandığını belirtti. Yaralıların vücutlarında yanıklar bulunduğu aktarıldı. Romanya Çevre Bakanı Tanczos Barna ise patlamanın çevre üzerindeki etkisinin büyük olabileceğini ifade etti.

Devlete ait Petromidia, Romanya'nın en büyük rafinerisi. - BÜKREŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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