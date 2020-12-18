Son dakika haberi: Rögara düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
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Son dakika haberi: Rögara düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

18.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:51
Son dakika haberi: Rögara düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika gündem haberi... SİVAS'ta, kanalizasyon rögarına düşen kangal cinsi yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

SİVAS'ta, kanalizasyon rögarına düşen kangal cinsi yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. 

Olay, sabah saatlerinde Ahırlar Bölgesi'nde meydana geldi. Kanalizasyon rögarından yavru köpek sesini duyanlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, rögarın içerisine merdivenle inerek yavru köpeği kurtardı. Bu sırada anne köpek ise yavrusunun kurtarılmasını bekledi. Kangal cinsi yavru köpek kurtarıldıktan sonra sahibi Ali Geyik'e teslim edildi. Köpeğin kurtarılma anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. 


Son dakika haberi: Rögara düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haberi: Rögara düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haberi: Rögara düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haberi: Rögara düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haberi: Rögara düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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