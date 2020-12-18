Son dakika haberi: Rögara düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

SİVAS'ta, kanalizasyon rögarına düşen kangal cinsi yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, sabah saatlerinde Ahırlar Bölgesi'nde meydana geldi. Kanalizasyon rögarından yavru köpek sesini duyanlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, rögarın içerisine merdivenle inerek yavru köpeği kurtardı. Bu sırada anne köpek ise yavrusunun kurtarılmasını bekledi. Kangal cinsi yavru köpek kurtarıldıktan sonra sahibi Ali Geyik'e teslim edildi. Köpeğin kurtarılma anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI