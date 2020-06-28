Son dakika haberi: Rizeli gençler kendi Survivor'ını çekti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Rizeli gençler kendi Survivor'ını çekti

Son dakika habere göre Rize'de bir grup gencin çektiği Survivor parodisi 'Uruspavivor' gerçeğini aratmıyor.

28.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:02

Rize'de bir grup gencin çektiği Survivor parodisi 'Uruspavivor' gerçeğini aratmıyor.

Rize merkeze bağlı Muradiye beldesinde yaşayan bir grup genç, dere kenarında vakit geçirdikleri sırada can sıkıntısından bir video çekti. Survivor'ı konu alan videoyu sosyal medyada paylaşan gençler bir anda izlenme rekorları kırdı. İzlenme sayısından güç alan gençler bu kez organize oldu, parkurunu kurdu ve Rizeli usulü bir Survivor çekti. Gençler ismini ise yaşadıkları Muradiye Beldesi'nin eski ismi olan Uruspa'dan esinlenerek Uruspavivor koydu. İlk etapta videoda yer alacak kimseyi bulamayan gençler, zor şartlarda çektikleri bölümün yayınlanmasıyla bir anda ilgi odağı oldu. İlk bölümün sonunda başkaları da videoya dahil olmak istese de gençler yola çıktığı ekipten vazgeçmeyerek çektikleri parodinin 3. bölümünü 'Uruspavivor' ismi altında paylaştı.

YARIŞMADAKİ GRUPLARIN İSİMLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Senaryosunu Ethem Sakal'ın, kurgusunu ise Murathan Sarımehmet isimli gencin üstlendiği Uruspavivor'da belde gençlerinden 11 kişi rol aldı. 'Mısır koçanı' anlamına gelen 'Kutinibaşlar' ve 'orak' olarak bilinen 'Tahrabaşlar' olarak iki gruba ayrılan grupta bir de sunucu yer alıyor. Gençlerin Rize ağzı ile konuşması ve hazırlanan replikleri herkesi gülmekten kırıp geçiriyor.

Parodi dizisinin fikir babası olan Murathan Sarımehmet mangal için geldikleri bölgeden böyle bir proje çıktığını dile getirerek, "Arkadaşlarla buraya geldik, dedik ki 'mangal edelim', zaten doğa da güzel. Ethem'e dedim ki 'zaten şortlayız, gel de bir Survivor parodisi yapalım.' Biz bunu yaptık, montajladık, attık internete bir anda insanlar bunun devamı gelsin dedi. Devamı gelsin, biz burada başladık bunun çekimlerine. Sağ olsun belediye başkanı ve muhtarımız bize hemen desteklerini sundular" ifadelerini kullandı.

"İLK BÖLÜMDEN SONRA OLUMLU TEPKİLER ALDIK"

Uruspavivor'ın hem senaryo yazarı hem de oyuncularından olan Ethem Sakal ise, internette yayınladıkları parodilerin keyifle izlendiğini ve ilk bölümden sonra aralarına katılmak isteyen birçok insan olduğunu dile getirdi. Sakal "Ana fikir Murathan'dan çıktı. Bana dedi ki 'Sen bunun senaryosunu yazar mısın?' Ben de yazdım 1 bölüm çektik. 1 bölümden sonra olumlu tepkiler aldık. Tepkileri aldıktan sonra biz daha da şevkle çalışmaya başladık. İlk zamanlar oyuncu bulamıyorduk ama sonra daha fazla arkadaş bize katılmak istedi. Senaryo ve kurgu belli olduğu için bu şekilde devam etmek zorunda kaldık" dedi.

"SURVİVOR'A BAŞVURDUK BİZİ ALMADILAR BİZ DE KENDİMİZ ÇEKTİK"

Yıllarca Survivor'a başvuru yaptıklarını ama bir türlü seçilmediklerini ifade eden Sakal, "Biz yıllarca Survivor'a başvuru yaptık. Bizi almadılar. Biz de kendi Survivor'umuzu kendimiz kuralım dedik. Buradan Acun'a sesleniyorum. Bizi al seneye reyting rekorlarını kır. Rizelinin olmadığı program; program değildir. Buralar karışacak dedim, hakikaten buralar karıştı" şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinde başlattıkları projenin hayata geçmesiyle çok olumlu tepkiler aldıklarını sözlerine ekleyen Sakal, "Halkımızdan aldığımız tepkiler çok hoşumuza gidiyor. Bu durum bizi daha da şevkle çalışmaya itiyor. Yaptığımız projeden çok memnunuz. Pandemi sürecinde Rize'ye geldim, insanlar morali bozuk bir şekilde evde oturacağına bir şeyler yapalım, hem de gençlerimizi toplayalım diye düşündüm. Hem onlar eğlensin hem evlerindeki insanları da eğlendirelim diye bir parodi çekelim dedik gayet başarılı olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Çekilen parodi dizisinde siyahi 'Jemba' isimli karakterin babası Kasım Mert ise oğlu ile gurur duyduğunu dile getirerek, "Benim oğlum da oynuyor bu parodide. Oğlum siyahiyi oynuyor. Genç kardeşlerimizin her zaman yanındayım. Beldemizi tanıtıyorlar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor" dedi.

(Hasan Fehmi Demir - Oğuz Bal/İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi: Rizeli gençler kendi Survivor'ını çekti

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak Haber
Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti Haber
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Haber
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi Haber
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Haber
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var
1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
YKS'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
YKS'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Son dakika: YKS nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması başladı, 18.30'a kadar sürecek
Son dakika: YKS nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması başladı, 18.30'a kadar sürecek
Türkiye'nin baharat ihracatı 5 ayda 80 milyon dolara ulaştı
Türkiye'nin baharat ihracatı 5 ayda 80 milyon dolara ulaştı
Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti, Almeria'daki görevinden alındı
Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti, Almeria'daki görevinden alındı
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Böyle erkeklik olmaz! Kimliği bilinmeyen bir şahıs, tartıştığı genç kızı sokak ortasında dövdü
Böyle erkeklik olmaz! Kimliği bilinmeyen bir şahıs, tartıştığı genç kızı sokak ortasında dövdü
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Fenerbahçe'den ayrılan Kruse, Stuttgart paylaşımıyla kafaları karıştırdı: Şaka yaptım
Fenerbahçe'den ayrılan Kruse, Stuttgart paylaşımıyla kafaları karıştırdı: Şaka yaptım
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi
Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Hülya Avşar ve Gonca Vuslateri, konserde karşılıklı göbek atarak herkesi büyüledi
Hülya Avşar ve Gonca Vuslateri, konserde karşılıklı göbek atarak herkesi büyüledi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Tunç Soyer Ömer Çelik Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Buse Varol Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Okan Buruk Fatih Terim Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza İzmir Instagram Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Rizeli gençler kendi Survivor'ını çekti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 10:03:57. #1.14#
title