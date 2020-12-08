Son dakika haberi... Rize Valisi Çeber, pandemi kurallarına uymayan 3 polise kestirdiği cezayı ödedi
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Son dakika haberi... Rize Valisi Çeber, pandemi kurallarına uymayan 3 polise kestirdiği cezayı ödedi

08.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:31
Son dakika haberi... Rize Valisi Çeber, pandemi kurallarına uymayan 3 polise kestirdiği cezayı ödedi

Son dakika gündem haberi... RİZE'de bir kafeteryada sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığını gerekçesiyle Vali Kemal Çeber'in talimatıyla başka bir ekip tarafından, 3 polis memuruna para cezası uygulandı.

RİZE'de bir kafeteryada sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığını gerekçesiyle Vali Kemal Çeber'in talimatıyla başka bir ekip tarafından, 3 polis memuruna para cezası uygulandı. Kesilen toplam 1176 lira para cezasını ödeyen Vali Çeber, "Sağlıkçılarımızın ve güvenlik görevlilerimizin moralini yüksek tutmak görevimiz" dedi.

Kentte, koronavirüs tedbirleri kapsamında polis, jandarma ve zabıta ekipleri, denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Kentteki denetimler kapsamında Covid-19'la mücadeleye başlandığı dönemden itibaren 373 kişi izolasyon kurallarını ihlal ederken, denetlenen 23 bin 662 iş yerinden ise 77'isine idari para cezası uygulandı. Pandemi döneminde emniyet bölgesinde 33 bin 50 kişi uyarılırken, 20 yaş altı 173, 65 yaş üstü 179 kişiye de cezai işlem yapıldı. Jandarma bölgesinde ise 637 kişiye ceza uygulandı.

VALİ, 3 POLİS İÇİN YAZILAN CEZAYI ÖDEDİ

Kentte salgın tedbirleri kapsamında bir kafeteryada sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 3 polis memuruna Vali Kemal Çeber'in talimatıyla başka polis ekiplerince para cezası kesildi. Vali Çeber, kişi başı 392'şer lira olmak üzere toplam 1176 lira ceza kesilen cezayı da kendisi ödedi. Cezayı ödeyen Çeber, herkesi kurallara uymaya çağırarak "Sağlıkçılarımızın ve güvenlik görevlilerimizin moralini yüksek tutmak görevimiz ama vatandaşa örnek olması gereken kişiler dikkatli olmalı" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

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