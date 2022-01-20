Son dakika haberi... Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi... Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 553 gram bonzai ele geçirildi.

RİZE (AA) - Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 553 gram bonzai ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda bir iş yeri ve 2 evde yapılan aramada, 553 gram sentetik cannobinoid (Bonzai) maddesi, 20,52 gram esrar, 0,18 gram metamfetamin, uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Bonzai, Rize, Güncel, Haber

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