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Son dakika haberi | Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika haberi | Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alının şüpheli tutuklandı.

RİZE (AA) - Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alının şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, bir evde yaptıkları aramada, 4,87 gram esrar, 3,24 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 165 lira ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri

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