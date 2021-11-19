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Son dakika haberi! Rize'de uyuşturucu operasyonu

AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Rize'de uyuşturucu operasyonu

Bir son dakika haberine göre Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

ARDEŞEN, RİZE (AA) - Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Ardeşen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ardeşen ilçesine bağlı Elmalık Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 159 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 811 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri

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