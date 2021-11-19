Son dakika haberi! Rize'de uyuşturucu operasyonu
AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
ARDEŞEN, RİZE (AA) - Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Ardeşen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ardeşen ilçesine bağlı Elmalık Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 159 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 811 mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri
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