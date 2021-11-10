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Son dakika haberi... Rize'de uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Rize'de uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberine göre Rize'nin Pazar ilçesinde 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak Satın Almak' suçundan 1 kişi gözaltına alındı.

RİZE (İHA) - Rize'nin Pazar ilçesinde ' Uyuşturucu Madde Bulundurmak Satın Almak' suçundan 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Pazar İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçeye bağlı Başköy köyünde L. Ç. isimli şahsın evine ve eklentilerine baskın düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı baskında cam ve plastik kavanozlar içerisinde 2 kilo 640 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili L.Ç. İsimli şahıs gözaltına alındı. L.Ç.'nin karakoldaki işlemler ve ifadesinin ardından Pazar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi. - RİZE

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