Son dakika haberi! Rize'de trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika haberi! Rize'de trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberi! Rize'de trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ardeşen'den Pazar istikametine Karadeniz Sahil Yolu'nda seyir halindeki Ufuk Kılınç'ın kullandığı 61 KP 614 plakalı araç Ocak Mücavir mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki ağaca çarptı ardından da takla atarak karşı şeride yuvarlandı.

Kazada araçta ağır hasar oluşurken, yaralanan sürücü Pazar Kaçkar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - RİZE

Son dakika haberi! Rize'de trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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