Son dakika haberi | Rize'de otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberi | Rize'de otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi | Rize'de otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Rize'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Rize'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güney Çevre Yolu Dosma mevkisinde, Yavuz Pınar yönetimindeki 53 DJ 661 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma, ardından istinat duvarına çarptı.

Kazada, araç içinde sıkışarak hayatını kaybeden Muhammet Ali Kulaksız'ın cesedi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralanan sürücü Pınar ise Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Muhammet Ali Kulaksız'ın, İŞKUR İl Müdürlüğünde ulaştırma görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Son dakika haberi | Rize'de otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | Rize'de otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | Rize'de otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | Rize'de otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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