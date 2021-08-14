Son dakika haberi! Rize'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Edinilen son dakika haberine göre Rize'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Rize'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu Rize istikametinden Artvin yönüne giden Bülent Kirdar'ın (47) kullandığı 61 NL 008 plakalı otomobil, yan yoldan ana yola çıkan Harun Kazdal (41) idaresindeki 53 DN 907 plakalı otomobille Gündoğdu Balıkçılar mevkisinde çarpıştı.
Kazada, sürücü Kazdal ile Şebnem Kazdal (33) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan Şebnem Kazdal, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal