Son dakika haberi! Rize'de çıkan yangında vatandaşlar seferber oldu
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Son dakika haberi! Rize'de çıkan yangında vatandaşlar seferber oldu

Son dakika haberi! Rize'de çıkan yangında vatandaşlar seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyük köy beldesinde çıkan yangında 3 katlı binanın en üst katı ve çatısı kullanılmaz hale geldi.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyük köy beldesinde çıkan yangında 3 katlı binanın en üst katı ve çatısı kullanılmaz hale geldi. Vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu.

Yangın, beldeye bağlı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın Varal Aksu'ya ait olan 3. katında elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. Yangına önce mahalle sakinleri hortumlarla müdahale etti. Çatıya kadar çıkan alevlerin üzerine kiremit atarak söndürülmeye çalışıldı. Olay yerine gelen Belde Belediyesine ait itfaiye ekipleri vatandaşların ardından yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülse de ev ve binanın çatısı kullanılmaz hale geldi.

Yangının kesin çıkış sebebinin anlaşılması için inceleme başlatıldı. - RİZE

Son dakika haberi! Rize'de çıkan yangında vatandaşlar seferber oldu
Son dakika haberi! Rize'de çıkan yangında vatandaşlar seferber oldu
Son dakika haberi! Rize'de çıkan yangında vatandaşlar seferber oldu
Son dakika haberi! Rize'de çıkan yangında vatandaşlar seferber oldu
Son dakika haberi! Rize'de çıkan yangında vatandaşlar seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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