Son dakika haberi: Rize'de bir kadın, ağabeyi ile tartışan kişiyi öldürdü

Son dakika haber... Rize'nin Çayeli ilçesinde bir kadın, ağabeyi ile tartışan kişiyi silahla ateş ederek öldürdü.

Rize'nin Çayeli ilçesinde bir kadın, ağabeyi ile tartışan kişiyi silahla ateş ederek öldürdü.

İlçenin İncesu köyüne bağlı Yukarıyayla mevkisinde Adem G. (44) ile Ekrem Gemici (48) arasında alacak verecek nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ağabeyini korumak için araya giren Ayşe G. (31), Ekrem Gemici'yi silahla ateş ederek yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çayeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gemici, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ayşe G'nin jandarmaya teslim olduğu olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı